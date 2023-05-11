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Президент ЦСКА — о словах Уайдмана про бонусы: кто этот человек? Нам мстят за победу

Президент ЦСКА — о словах Уайдмана про бонусы: кто этот человек? Нам мстят за победу
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович отреагировал на слова бывшего защитника «Торпедо» Криса Уайдмана о том, что хоккеисты армейского клуба получили бонусы за победу в Кубке Гагарина в размере $ 850 тыс. Хоккеист сослался на своего знакомого, который в прошедшем сезоне выступал за ЦСКА.

«Начинают появляться статьи о североамериканских хоккеистах… Кто эти люди? Какой-то Уайдман… Кто этот человек? У кого он спросил про $ 2 млн? Вы понимаете, идёт какая-то странная накачка. Моё мнение, что кто-то мстит нам за победу. Это наши недруги! Но это давление, которое с нами есть, было и будет, и мы будем спокойно его переносить. И если вы захотите узнать премии, которые получат игроки ЦСКА за победу, пожалуйста, обращайтесь после того, как мы это сделаем. Мы готовы объявить, но то, что происходит сейчас в прессе – это безобразие», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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