Фёдоров — о ЧМ-2023 по хоккею: следить не буду, России нет. Как они к нам, так и мы к ним

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров сообщил, что не будет следить за матчами чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдёт в Финляндии и Латвии и начнётся 12 мая. Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире по решению Международной федерации хоккея.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею не буду, если какая-то информация или нужные нам видео появятся, то посмотрим. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет.

Когда команда ЦСКА выйдет из отпуска? Это в плане обсуждения, но чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть. Чем больше отдыха наши ребята получат, тем лучше. Этим мы будем заниматься в следующие две недели: обсуждать график и договариваться. Хотелось бы ребят собрать не так рано, это главное пожелание», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.