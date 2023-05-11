Есмантович рассказал о возможном возвращении в ЦСКА Исхакова и Саморукова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что находится на связи с нападающим Русланом Исхаковым и защитником Дмитрием Саморуковым. Оба хоккеиста выступали за «Красную Армию», а Саморуков провёл сезон-2020/2021 в составе ЦСКА.
«Исхаков? Буквально вчера разговаривали с агентом Руслана, который занимается его трудоустройством в России. У нас идут плотные и тесные переговоры, и мы бы очень хотели видеть его в своей команде. Сейчас этот статус определяется, нам сложно об этом говорить с точки зрения юридического характера, потому что у него контракт в Америке на следующий сезон. Наша задача не то что вернуть его, а понять, как он с этим статусом разберётся. А так – мы бы хотели видеть его в команде.
Что касается Саморукова, то не спешил бы делать заявление, что он точно останется в Америке. Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и мы цепляемся за то, чтобы он вернулся в Россию», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 мая 2023
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:31
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
07:55