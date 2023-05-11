Есмантович рассказал о возможном возвращении в ЦСКА Исхакова и Саморукова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что находится на связи с нападающим Русланом Исхаковым и защитником Дмитрием Саморуковым. Оба хоккеиста выступали за «Красную Армию», а Саморуков провёл сезон-2020/2021 в составе ЦСКА.

«Исхаков? Буквально вчера разговаривали с агентом Руслана, который занимается его трудоустройством в России. У нас идут плотные и тесные переговоры, и мы бы очень хотели видеть его в своей команде. Сейчас этот статус определяется, нам сложно об этом говорить с точки зрения юридического характера, потому что у него контракт в Америке на следующий сезон. Наша задача не то что вернуть его, а понять, как он с этим статусом разберётся. А так – мы бы хотели видеть его в команде.

Что касается Саморукова, то не спешил бы делать заявление, что он точно останется в Америке. Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и мы цепляемся за то, чтобы он вернулся в Россию», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.