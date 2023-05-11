Московское «Динамо» получило нападающего «Дизеля» Лапина в обмен на денежную компенсацию

В результате обмена на денежную компенсацию в московское «Динамо» перешёл нападающий «Дизеля» Даниил Лапин, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с хоккеистом рассчитан на один год и носит двусторонний характер.

Лапин является воспитанником новосибирского хоккея, в МХЛ выступал за «Сибирских Снайперов». В ВХЛ играл за «Ермак», «Барс», «Динамо» Санкт-Петербург, «Нефтяник», «Югру» и «Дизель». Всего на счету нападающего 210 игр и 113 (50+63) очков при показателе полезности «+19».

Прошлый сезон стал для форварда лучшим в карьере. За 56 игр в составе пензенского «Дизеля» Лапин набрал 41 (24+17) очко.