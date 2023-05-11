Спортивный директор «Динамо» — о подписании Лапина: в ВХЛ много талантливых ребят

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Даниилом Лапиным. Форвард был обменян на денежную компенсацию из пензенского «Дизеля».

«Очередной новичок нашей команды — нападающий Даниил Лапин. Мы активно просматриваем рынок Всероссийской хоккейной лиги и считаем, что хорошие и талантливые ребята там присутствуют. Даниилу Лапину 24 года, и последний его сезон показал, что он готов к переходу на новый этап. Быстрый праворукий форвард создаст глубину состава и необходимую конкуренцию. Желаем Даниилу успехов!» — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.

В прошлом сезоне за 56 игр в составе пензенского «Дизеля» Лапин набрал 41 (24+17) очко.