Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нет, не было и не будет». Фёдоров — о планах возглавить клуб НХЛ

«Нет, не было и не будет». Фёдоров — о планах возглавить клуб НХЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал информацию в СМИ о том, что он может продолжить карьеру в НХЛ. Североамериканская пресса одним из возможных вариантов продолжения карьеры специалиста называла «Детройт Ред Уингз».

«Возможно, что я буду работать в НХЛ в ближайшем будущем? Нет, это невозможно. Даже близко такой ситуации не было, никто из клубов НХЛ мне не звонил. Тема высосана из пальца. У меня ещё год контракта с ЦСКА. Но даже после этого у меня нет никаких планов покорять Северную Америку. Нет, не было и не будет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фёдоров является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта». На посту главного тренера ЦСКА специалист выиграл подряд два Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Фёдоров — о ЧМ-2023 по хоккею: следить не буду, России нет. Как они к нам, так и мы к ним
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023