Совет директоров КХЛ принял изменения в регулировании потолка зарплат

На заочном заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги были приняты изменения в регламент, касающиеся регулирования потолка зарплат, сообщает пресс-служба КХЛ.

«С сезона-2023/2024 премиальные выплаты, предусмотренные положением о командном премировании хоккеистов клуба, учитываются в потолке заработных плат в полном размере.

Изменения коснулись индивидуальных премий игроков. С сезона-2024/2025 в потолке заработных плат учитываются премии, превышающие 10% от общей суммы заработной платы, в случае если контракт был заключён после 13.04.2023. Если продолжал действие контракт, заключённый до 13.04.2023, то в потолке учитывается сумма выше 20% от общей зарплаты.

С сезона-2023/2024 в потолок заработных плат не включаются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе (ранее 21 год и моложе).

С сезона-2023/2024 если доходы хоккеистов в возрасте от 21 до 23 лет включительно (ранее от 22 до 24 лет), заявленных в список «Командированных» в команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящую в систему соревнований, если такие доходы согласно пунктам 4.1, 5.1, 5.2 контракта суммарно не превышают 4 млн рублей во второй команде клуба, учитываются в потолке заработных плат посуточно путём деления доходов хоккеиста, предусмотренных для выступления за основную команду, на количество дней, считая с даты начала работы хоккеиста по контракту в текущем сезоне до даты окончания текущего сезона включительно», — сказано в сообщении лиги.