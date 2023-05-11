«Автомобилист» не стал повторять контрактное предложение «Нефтехимика» Жукенову

«Автомобилист» не стал повторять контрактное предложение «Нефтехимика» ограниченно свободному агенту Дмитрию Жукенову, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, нападающий продолжит карьеру в Нижнекамске.

26-летний форвард в прошлой регулярке сыграл за клуб из Екатеринбурга 15 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В плей-офф Дмитрий участия не принимал. Всего за свою карьеру в рамках КХЛ Жукенов провёл 64 игры, в которых набрал 13 (8+5) результативных баллов.

Напомним, в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» (3-4).