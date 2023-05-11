«Авангард» заключил контракт с Пьяновым на два года

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два года с нападающим Валентином Пьяновым, сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, Пьянов прошлый сезон провёл в новосибирской «Сибири». В 67 матчах регулярки Валентин забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 32 очка. В плей-офф 31-летний нападающий в пяти матчах записал на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов. 31-летний форвард за свою карьеру в КХЛ провёл 437 матчей, в которых набрал 181 (71+110) очко.

Уроженец Новосибирска является двукратным обладателем Кубка Харламова (2012, 2013) в составе «Омских Ястребов».

Отметим, что новосибирский клуб в плей-офф уступил «Авангарду» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина со счётом 1-4 в серии.