Абате: «Рейнджерс» не раскроют потенциал, если Панарин не сыграет в полную силу в плей-офф

Североамериканский журналист Брайан Абате в статье на The Hockey Writers оценил игру Артемия Панарина в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.
«Панарин в серии с «Дэвилз» выглядел нерешительно с шайбой и сделал несколько небрежных передач. Но у Артемия в будущем всё ещё есть шанс изменить ситуацию. Хотя у него нет большой скорости или габаритов, он динамичный плеймейкер с отличным броском.
Теперь, когда Жерар Галлан ушёл с поста главного тренера, новому наставнику «Рейнджерс» нужно будет выжать максимум из своего звёздного вингера. Команда никогда не раскроет весь свой потенциал, если Панарин не сыграет в полную силу в плей-офф», — сказано в статье.
На счету Панарина в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4) две голевые передачи.
- 11 мая 2023
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