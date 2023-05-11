Абате: «Рейнджерс» не раскроют потенциал, если Панарин не сыграет в полную силу в плей-офф

Североамериканский журналист Брайан Абате в статье на The Hockey Writers оценил игру Артемия Панарина в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.

«Панарин в серии с «Дэвилз» выглядел нерешительно с шайбой и сделал несколько небрежных передач. Но у Артемия в будущем всё ещё есть шанс изменить ситуацию. Хотя у него нет большой скорости или габаритов, он динамичный плеймейкер с отличным броском.

Теперь, когда Жерар Галлан ушёл с поста главного тренера, новому наставнику «Рейнджерс» нужно будет выжать максимум из своего звёздного вингера. Команда никогда не раскроет весь свой потенциал, если Панарин не сыграет в полную силу в плей-офф», — сказано в статье.

На счету Панарина в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4) две голевые передачи.