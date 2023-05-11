Уолл — первый с 1993 года вратарь-новичок «Торонто», выигравший матч в плей-офф
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл отразил 24 броска из 25 в четвёртом матче с «Флоридой Пантерз» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли и был признан второй звездой.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 24-летний вратарь — первый с 1993 года голкипер-новичок «Торонто», который одержал победу в рамках розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда Феликс Потвин победил в пятом матче финала конференции с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ). Кроме того, Уолл стал 11-м в истории «Торонто» вратарём-новичком, одержавшим победу в игре плей-офф.
Напомним, Уолл заменяет получившего травму российского вратаря Илью Самсонова. В пятой встрече между «Торонто» и «Флоридой» Джозеф вновь займёт место в воротах.
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