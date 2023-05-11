Овечкин рассказал о знакомстве с Леонардо Ди Каприо

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что познакомился с американским актёром Леонардо Ди Каприо в ресторане.

«Однажды я познакомился с Ди Каприо. Мы сидели в ресторане, и он был за соседним столиком. Я не постеснялся и подошёл: «Здравствуйте, я Александр!» К нему просто так не подойдешь, куча охраны, но один из охранников меня узнал и подвёл познакомиться.

Узнал ли меня Ди Каприо? Наверное, ему сказали, что с ним хочет познакомиться Александр Овечкин», — сказал россиянин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.

Ранее Овечкин составил символическую сборную своей мечты.