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Российский форвард «Сент-Луиса»: летом буду тренироваться с Маккинноном и Кросби

Российский форвард «Сент-Луиса»: летом буду тренироваться с Маккинноном и Кросби
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Александров рассказал о будущей подготовке к новому сезону.

«Полноценная подготовка у меня начнётся в Канаде в июне. Займёт три месяца.

В прошлом году я готовился в Шарлоттауне. Вместе со мной готовились ещё несколько игроков из НХЛ. Тренировались вместе с Ноа Добсоном и Россом Джонстоном из «Айлендерс», с Заком Макьюэном из «Лос-Анджелеса», и ещё были ребята из АХЛ. Мы вместе занимались у одного тренера в зале, а потом и на лёд выходили. В начале августа я уже поехал в Сент-Луис, продолжил там готовиться к сезону, клуб организовал занятия с тренером по катанию.

Сейчас, скорее всего, начну с ними, но ещё у меня в планах поехать в Галифакс, из Шарлоттауна ехать три часа. Там есть тренер, который работает с Натаном Маккинноном и Сидни Кросби. Вот буду вместе с ними тренироваться. Меня друг позвал туда», — сказал Александров в интервью Sport24.

22-летний форвард в прошедшей регулярке сыграл 28 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

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