Тренер ЦСКА ответил на вопрос, сложно ли будет Федотову вернуться в хоккей после армии

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов рассказал об общении с голкипером Иваном Федотовым и ответил на вопрос, сложно ли будет хоккеисту вернуться в хоккей после армии.
«Когда в последний раз общался с Иваном Федотовым? Месяца два назад. Мы не часто с ним контактируем, но переписывались и голосовые сообщения посылали друг другу. Спрашивали, как дела.
Как сейчас у него дела? Я два месяца не общался с ним, поэтому не знаю, как сейчас дела. Знаю только, что весенний призыв уже был. Значит, он должен скоро уволиться. А дальше это вопрос к другим людям, которые занимаются именно трансферами.
Каковы его шансы после событий последнего года вернуться в хоккей и на тот уровень, который он показывал в позапрошлом сезоне? Я думаю, что с его стремлением и в силу возраста (всё равно он не возрастной вратарь) это будет вопрос не очень сложный. Больше в психологическом плане есть вопросы. Желание вернуться, чтобы доказать, — это может наложить какой-то отпечаток. В остальном я думаю, что вернуться на свой уровень для Федотова — не большая проблема», — приводят слова Наумова «Известия».
Напомним, Федотов в данный момент проходит службу в рядах ВС РФ.
- 11 мая 2023
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