Портал The Hockey Writers назвал три команды для продолжения карьеры голкипера Варламова

Североамериканский портал The Hockey Writers назвал три команды, лучше всего подходящие для продолжения карьеры голкипера Семёна Варламова, который после окончания сезона станет свободным агентом.

«Такой вратарь, как Сорокин, не нуждается в особом запасном голкипере, и «Айлендерс», скорее всего, будут искать нового бэкапа, который будет стоить $ 1–1,5 млн, чтобы сэкономить столь необходимое место под потолком зарплат. А Варламов, которому сейчас 35 лет, будет искать новую команду, где он сможет получить ещё немного игрового времени. Вот три команды, которые будут заинтересованы в его услугах.

«Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» в межсезонье явно претерпят изменения. Поскольку команда, похоже, не очень впечатлена непостоянством Тристана Джерри и его травмами, то они, возможно, будут искать замену голкиперу, и Варламов подошёл бы как нельзя кстати.

«Оттава Сенаторз». В это межсезонье «Сенаторз» будут активны на рынке вратарей, поскольку они не будут продлевать контракт с Кэмом Тальбо. То, что Варламов может дать в плане опыта, игр и качественной игры, было бы идеально в паре с Антоном Форсбергом в следующем сезоне.

«Детройт Ред Уингз». «Красные крылья» могут позволить себе платить Варламову больше, чем другим потенциальным вратарям, а также предложить ему контракт на срок более двух лет. Это даст организации достаточно времени, чтобы оценить Вилле Хуссо и позволить Себастьяну Коссе развиваться», — сказано в статье.

Ранее Варламов заявил, что хочет остаться в «Айлендерс».