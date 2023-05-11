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Портал The Hockey Writers назвал три команды для продолжения карьеры голкипера Варламова

Портал The Hockey Writers назвал три команды для продолжения карьеры голкипера Варламова
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Североамериканский портал The Hockey Writers назвал три команды, лучше всего подходящие для продолжения карьеры голкипера Семёна Варламова, который после окончания сезона станет свободным агентом.

«Такой вратарь, как Сорокин, не нуждается в особом запасном голкипере, и «Айлендерс», скорее всего, будут искать нового бэкапа, который будет стоить $ 1–1,5 млн, чтобы сэкономить столь необходимое место под потолком зарплат. А Варламов, которому сейчас 35 лет, будет искать новую команду, где он сможет получить ещё немного игрового времени. Вот три команды, которые будут заинтересованы в его услугах.

«Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» в межсезонье явно претерпят изменения. Поскольку команда, похоже, не очень впечатлена непостоянством Тристана Джерри и его травмами, то они, возможно, будут искать замену голкиперу, и Варламов подошёл бы как нельзя кстати.

«Оттава Сенаторз». В это межсезонье «Сенаторз» будут активны на рынке вратарей, поскольку они не будут продлевать контракт с Кэмом Тальбо. То, что Варламов может дать в плане опыта, игр и качественной игры, было бы идеально в паре с Антоном Форсбергом в следующем сезоне.

«Детройт Ред Уингз». «Красные крылья» могут позволить себе платить Варламову больше, чем другим потенциальным вратарям, а также предложить ему контракт на срок более двух лет. Это даст организации достаточно времени, чтобы оценить Вилле Хуссо и позволить Себастьяну Коссе развиваться», — сказано в статье.

Ранее Варламов заявил, что хочет остаться в «Айлендерс».

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