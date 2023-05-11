Овечкин ответил на вопрос, майку какого игрока купил бы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что купил бы игровую форму форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Недавно появилась новость, что моё джерси стало самым продаваемым в этом сезоне. Уже два года подряд, кстати.

Какое джерси хотел бы купить? Да я бы всё скупал, если бы были финансы и возможности. Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны». Когда там играли Ривалдо, братья Дебуры – все майки, которые там висели… Я попросил папу – царство ему небесное – купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона».

Выбрать одно джерси из действующих игроков? Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида. По ценам есть разные вариации. Есть настоящие игровые adidas, есть «палёнка». Настоящие, думаю, стоят где-то $ 270, а обычное – $ 120–140», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов с показателем полезности «-16».