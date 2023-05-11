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Овечкин ответил на вопрос, майку какого игрока купил бы

Овечкин ответил на вопрос, майку какого игрока купил бы
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что купил бы игровую форму форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Недавно появилась новость, что моё джерси стало самым продаваемым в этом сезоне. Уже два года подряд, кстати.

Какое джерси хотел бы купить? Да я бы всё скупал, если бы были финансы и возможности. Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны». Когда там играли Ривалдо, братья Дебуры – все майки, которые там висели… Я попросил папу – царство ему небесное – купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона».

Выбрать одно джерси из действующих игроков? Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида. По ценам есть разные вариации. Есть настоящие игровые adidas, есть «палёнка». Настоящие, думаю, стоят где-то $ 270, а обычное – $ 120–140», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов с показателем полезности «-16».

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