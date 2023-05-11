Овечкин: как часто спрашивают про рекорд Гретцки? Почти каждый день

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что его очень часто спрашивают про погоню за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.
«Сколько раз за день меня спрашивают про рекорд Гретцки? Почти каждый день. Когда раздаёшь интервью или идёшь с семьей, допустим, в какой-то ресторан или торговый центр, обязательно кто-то подойдёт и скажет: «Мы за тебя болеем, давай, побей рекорд Гретцки», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»
Легендарный канадец лидирует в списке лучших снайперов НХЛ, имея на своем счету 894 гола. Российский хоккеист занимает второе место, отставая на 72 шайбы. В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.
- 11 мая 2023
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