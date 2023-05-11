«У меня тоже была мечта». Ротенберг — о посещении юным хоккеистом тренировки «России 25»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал про посещение юным хоккеистом Егором из Калуги тренировки национальной сборной.

«У всех есть мечта. Когда я был маленьким, у меня тоже была мечта. Всегда очень важно осуществить мечту каждого мальчика, который тренируется, готовится. Я думаю, что эта тренировка даст импульс Егору продолжить свою карьеру в хоккее и те эмоции, которые он здесь приобрёл, помогут ему добиться больших успехов», — приводит слова Ротенберга издание «Тула СМИ».

Напомним, сборная «Россия 25» в рамках своего турне провела уже пять матчей, четыре из которых были со сборной Беларуси и один со сборной Казахстана. Единственное поражение российская сборная потерпела от белорусов со счётом 4:7.

12 и 13 мая «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле, 15 и 16 мая – в Минске.