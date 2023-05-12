Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» и вышла в финал Восточной конференции

«Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» и вышла в финал Восточной конференции
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился пятый матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арене» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время матча отличились Еспери Котканиеми и Брент Бёрнс. Йеспер Фаст принёс победу своей команде в овертайме. Еспери Котканиеми также записал на свой счёт одну результативную передачу.

За «Нью-Джерси» отличились нападающие Доусон Мерсер и Тимо Майер. Российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков не принял участия в игре.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Каролины». «Харрикейнз» вышли в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
12 мая 2023, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Майер, Маклауд) – 15:06 (5x5)   1:1 Славин (Мартинук) – 20:50 (5x5)   1:2 Майер (Хэмилтон, Хьюз) – 27:15 (5x4)   2:2 Бёрнс – 39:22 (5x5)   3:2 Фаст (Котканиеми, Гостисбер) – 67:09 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023