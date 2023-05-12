«Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» и вышла в финал Восточной конференции

Завершился пятый матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арене» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей в основное время матча отличились Еспери Котканиеми и Брент Бёрнс. Йеспер Фаст принёс победу своей команде в овертайме. Еспери Котканиеми также записал на свой счёт одну результативную передачу.
За «Нью-Джерси» отличились нападающие Доусон Мерсер и Тимо Майер. Российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков не принял участия в игре.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Каролины». «Харрикейнз» вышли в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции.
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