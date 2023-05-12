Защитник «Вегаса» Пьетранджело дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой Драйзайтля

По итогам слушания департамента безопасности игроков НХЛ защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело был дисквалифицирован на один матч за грубый удар по рукам нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, за полторы минуты до конца четвёртого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции защитник «Вегаса» рубанул клюшкой по рукам звёздного нападающего «Эдмонтона», едва не угодив немцу по лицу. За партнёра по команде моментально вступился Коннор Макдэвид, который набросился на защитника.

После четырёх матчей счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ равный — 2-2. В четвёртом матче «Эдмонтон» принимал «Вегас» на стадионе «Роджерс Плэйс», встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Пятый матч состоится завтра, 13 мая, на домашнем льду «золотых рыцарей», начало — в 05:00 мск.