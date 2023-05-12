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Овечкин рассказал, какой самый знаменитый спортсмен есть в его телефонной книжке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о знаменитостях в своей телефонной книжке.

«Какой самый знаменитый спортсмен есть в моей телефонной записной книжке? Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Фёдоров.

С Джорданом нет совместной фотографии, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.

А если не из звёзд спорта? Скорее всего, у меня есть хороший друг – Денис Никифоров. Актёр. Он сейчас снимался в сериале «Молодёжка», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.

Овечкин криками настраивает партнёров на матч с «Сент-Луисом»: