«Автомобилист» назвал сумму компенсации за форварда Жукенова при переходе в «Нефтехимик»
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«Автомобилист» не стал повторять контрактное предложение «Нефтехимика» ограниченно свободному агенту Дмитрию Жукенову, за что получил от нижнекамской команды денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, сумма компенсации составила 23 млн рублей.
26-летний форвард в прошлой регулярке сыграл за клуб из Екатеринбурга 15 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В плей-офф Дмитрий участия не принимал. Всего за свою карьеру в рамках КХЛ Жукенов провёл 64 игры, в которых набрал 13 (8+5) результативных баллов.
Напомним, в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» (3-4).
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