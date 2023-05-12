Нападающий «Салавата» — об итогах сезона: не хочу говорить о невезении и оправдываться

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров ответил на вопрос, почему уфимскому клубу не удалось хорошо выступить в плей-офф. Напомним, «Салават» в шести матчах первого раунда плей-офф уступил «Адмиралу».

«Я считаю, регулярный чемпионат мы провели неплохо, потому что нам удалось плюс-минус выжать максимум из команды. У нас были хорошие игры, в которых мы показывали неплохой хоккей. А когда были неудачные серии, все были друг за друга, мы сплачивались, и в этот момент команда росла. А в плей-офф нам как раз не удалось этот самый максимум выжать. Причин, наверное, сразу несколько. Нам не хватило где-то опыта, мастерства, ещё каких-то важных факторов. Но точно не желания, внутри коллектив был заряжен, не было равнодушных. Но пазл у нас не сложился.

Сейчас модно говорить, что детали решают в плей-офф. Мы не нашли их, каких-то деталей нам не хватило. Не стану говорить, что в каких-то матчах мы выглядели лучше, а в каких-то хуже. Во-первых, я бы хотел отдать должное «Адмиралу». Они прошли серию, а значит, в тот момент были сильнее. Я тут не хочу говорить о невезении. У них был свой стиль игры, в который они верили и за счёт которого прошли дальше. Им респект, и ещё увидимся. Просто не хочу оправдываться», — цитирует Пустозёрова «БИЗНЕС Online».

Напомним, руководство уфимского клуба приняло решение продлить контракты с тренерским штабом «Салавата Юлаева» на следующий сезон.