«Лада» заключила контракты с нападающим Стешенко и защитником Медведевым

Хоккейный клуб «Лада» заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Степаном Стешенко, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Также клуб заключил односторонний контракт на один сезон с защитником Павлом Медведевым.

Стешенко в прошедшем сезоне выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 21 матче регулярного чемпионата на его счету одна заброшенная шайба. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Медведев в сезоне-2022/2023 выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 23 (3+20) очка. В семи матчах плей-офф Павел результативными баллами не отметился.

Напомним, в следующем сезоне «Лада» примет участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ после четырёх лет выступлений в ВХЛ.