Тренер вратарей ЦСКА рассказал, что помогло Рейдеборну улучшить свою игру в плей-офф КХЛ

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов сообщил, что помогло голкиперу Адаму Рейдеборну улучшить свою игру в плей-офф и помочь армейскому клубу завоевать Кубок Гагарина.

«В первую очередь тут от Адама, конечно, всё зависит. Понятно, старт всегда будет волнительным. Тем более когда не ты начинаешь серию плей-офф. Поэтому я полностью отдаю должное Рейдеборну, с которым мы спокойно общались, никаких задач не ставили, не кричали, что надо делать, не произносили лишних лозунгов.

Просто спокойно делали свою работу, подтягивали технические элементы, при которых ему было бы спокойнее играть. В итоге Адам сумел так хорошо собрать себя, весь свой опыт и воплотил это в хорошую игру», — цитирует Наумова «Известия».

Напомним, шведский вратарь выступает за ЦСКА уже второй сезон. Ранее, с 2019 по 2021 год, Рейдеборн играл за казанский «Ак Барс». В прошедшем плей-офф голкипер показал процент отражённых бросков 93% при коэффициенте надёжности 1.91.