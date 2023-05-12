Шаров — о возвращении в «Трактор»: очень рад вернуться домой, сильно соскучился

Нападающий «Трактора» Александр Шаров поделился эмоциями от возвращения в челябинский клуб. Предыдущие три сезона форвард провёл в составе хабаровского «Амура».
«Очень рад вернуться домой. Три года на Дальнем Востоке дали о себе знать – сильно соскучился, дома почти не бывал. Тем более что возвращаюсь в родной клуб, где у меня вся жизнь прошла. Это вызывает у меня только положительные эмоции. Были ли варианты с другими клубами? Да, варианты были, конечно. Но всё-таки долго не думал, это дом, родной клуб. Для меня выбор был практически очевиден.
После подписания поговорили, Анвар Рафаилович поздравил меня. Предстоит долгая и трудная работа, нужно выигрывать. Что касается роли, то я примерно понимаю и осознаю, что от меня хотят видеть, какие будут требования. Думаю, что ближе к делу ещё пообщаемся с тренером и тренерским штабом более детально», — цитирует Шарова пресс-служба челябинского клуба.
Соглашение нападающего с «Трактором» рассчитано на два года. В прошедшем сезоне 27-летний Шаров выступал за «Амур», где набрал 18 (7+11) очков за 68 матчей.
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