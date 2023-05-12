Фетисов поблагодарил Овечкина за включение в символическую сборную своей мечты

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поблагодарил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за включение в команду своей мечты.

«Я благодарю Сашу за возможность играть в его команде! И желаю ему побед во всём», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Напомним, Овечкин, помимо себя и Фетисова, включил в символическую пятёрку Сергея Фёдорова, Александра Сёмина, Андрея Маркова. Вратарём был выбрал Евгений Набоков. Со всеми названными хоккеистами, кроме Фетисова, Овечкин становился чемпионом мира в 2008 году в Канаде, победив со сборной России в финале хозяев турнира со счётом 5:4 ОТ.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.