Актёр Райан Рейнольдс отказался от покупки «Оттавы Сенаторз» — ESPN

Голливудский актёр Райан Рейнольдс, известный по роли «Дэдпула» в одноимённой картине, отказался от покупки клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает ESPN.

46-летний Рейнольдс подавал заявку совместно со строительной компанией Remington Group. Представители актёра сообщили, что он с партнёрами не будет участвовать в торгах. По сведениям источника, запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонён, и это привело к тому, что Райан отказался от участия в процессе. Сообщалось, что заявка Рейнольдса и его партнёров подразумевала выплату за клуб свыше € 1 млрд.

Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая. Покупкой «Сенаторз» интересуются и музыканты. Сообщалось, что частью команды хотят стать рэпер Snoop Dogg и певец The Weeknd. Snoop Dogg входит в консорциум предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, а The Weeknd объединился с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами.