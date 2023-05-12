Минское «Динамо» объявило об уходе Артёма Демкова
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Нападающий Артём Демков, последние шесть сезонов выступавший за минское «Динамо», продолжит карьеру в солигорском «Шахтёре». Об этом сообщает пресс-служба минской команды в телеграм-канале.
33-летний Демков в общей сложности принял участие в 200 матчах за «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 59 (26+33) очков. Во время прошлого регулярного чемпионата Демков также выступал за московский «Спартак». Всего в прошлом сезоне регулярного чемпионата он принял участие в 38 матчах за обе команды, в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-5».
В плей-офф Кубка Гагарина Демков вместе с минской командой вылетел в первом раунде Западной конференции от петербуржского СКА (2-4).
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