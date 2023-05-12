США одержали волевую победу над Финляндией в первом матче чемпионата мира по хоккею

На «Нокиа-Арене» в финском городе Тампере закончился первый матч в группе А на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Сборная США одержала волевую победу над сборной Финляндии со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли хозяева: первая шайба сборной Финляндии на турнире записана на счёт нападающего швейцарского «Женева-Серветт» Теэму Хартикайнена. Ассистентами выступили Ере Саллинен и Сакари Маннинен. Во втором периоде США сравняли счёт благодаря шайбе Каттера Готье (Картер Мазур, Дилан Сэмберг).

Победу американцам принёс бросок Дрю О'Коннора (Дилан Сэмберг, Конор Гарланд). Ещё две шайбы гостей забросил Алекс Так (Рокко Гримальди, О'Коннор).

В следующем туре США сыграет с Венгрией (14 мая), а Финляндии предстоит матч с Германией (13 мая).