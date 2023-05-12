Квартальнов — о фоле Фальковского на Бардакове: там ничего не было, не было удаления

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов не видит нарушения в моменте с защитником команды Степаном Фальковским и нападающим команды «Россия 25» Захаром Бардаковым.

«Пинчук и Фальковский дали солидности. Мы слабо сыграли в Красноярске на большом льду, к сожалению, не были готовы. А сегодня нормально. Но не сумели забить, вратарь россиян переиграл нас.

Шарангович вылетел из плей-офф НХЛ, будем ли его звать? Ну мы, может, ещё человек 20 привезём из НХЛ на минскую игру.

Как я реагирую, когда минское «Динамо» растаскивают оффершитами, а надо строить команду на будущее? Давайте поговорим о национальной команде. Переживаю ли я? У меня игра завтра. Ну к завтрашней игре наших хоккеистов не растащат же. Всё будет нормально.

Жёсткая игра со стороны Фальковского? А там была жёсткая игра? Посмотрите то удаление (на Бардакове. – Прим. Чемпионата) как следует. Там вообще ничего не было. Хоккеисты встречаются вместе. Давай я на тебя пойду, ты же будешь как-то защищаться? Там не было грубости, там удаления не было! Не было бы штрафа, не было бы гола, сыграли бы по-другому. Ещё раз – не могу сказать, что Стёпа играл грубо или грязно. Моя точка зрения», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.