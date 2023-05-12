Квартальнов — о фоле Фальковского на Бардакове: там ничего не было, не было удаления

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов не видит нарушения в моменте с защитником команды Степаном Фальковским и нападающим команды «Россия 25» Захаром Бардаковым.
«Пинчук и Фальковский дали солидности. Мы слабо сыграли в Красноярске на большом льду, к сожалению, не были готовы. А сегодня нормально. Но не сумели забить, вратарь россиян переиграл нас.
Шарангович вылетел из плей-офф НХЛ, будем ли его звать? Ну мы, может, ещё человек 20 привезём из НХЛ на минскую игру.
Как я реагирую, когда минское «Динамо» растаскивают оффершитами, а надо строить команду на будущее? Давайте поговорим о национальной команде. Переживаю ли я? У меня игра завтра. Ну к завтрашней игре наших хоккеистов не растащат же. Всё будет нормально.
Жёсткая игра со стороны Фальковского? А там была жёсткая игра? Посмотрите то удаление (на Бардакове. – Прим. Чемпионата) как следует. Там вообще ничего не было. Хоккеисты встречаются вместе. Давай я на тебя пойду, ты же будешь как-то защищаться? Там не было грубости, там удаления не было! Не было бы штрафа, не было бы гола, сыграли бы по-другому. Ещё раз – не могу сказать, что Стёпа играл грубо или грязно. Моя точка зрения», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 мая 2023
-
22:47
-
22:42
-
22:37
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:30
-
20:55
-
20:48
-
19:59
-
19:39
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:05
-
17:41
-
17:04
-
16:59
-
16:54
-
16:44
-
16:25
-
15:55
-
15:35
-
15:11
-
14:45
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20