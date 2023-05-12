Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Порядин поделился впечатлениями от игры за сборную «Россия 25»

Павел Порядин поделился впечатлениями от игры за сборную «Россия 25»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной «Россия 25» Павел Порядин прокомментировал победу над сборной Беларуси (4:1) и высказался о турне национальной команды.

«Эмоции отличные, хорошие игры и коллектив. Площадки разные, в Красноярске играли на большой, давно на такой не играли, интересно. Теперь резкое перестроение на маленькую. Много нюансов, хороших и положительных моментов.

Сезон хороший, был небольшой отдых. Первые матчи было тяжеловато, за счёт системы вкатились и с каждым матчем становилось всё легче. С каждым годом я ставлю себе планку выше, каждый сезон для меня что-то значит, заношу моменты в личный и командный актив.

Я теперь спартаковец, а в сборной много игроков СКА? Конечно, без подколов и всяких таких штучек никуда. Ребята все отличные, одну волну позитива поймали. Очень приятно находиться в такой команде.

Много травм в этом турне? Есть такой момент, что можно получить травму, но лучше не думать об этом. Если говорить за себя, то когда начинаешь такие моменты брать в голову, то оно за тобой и ходит. Я не говорю про эти два момента, а в целом. Надо посмотреть, как так получилось, бывает случайность. Если глобально разбирать, то сезон длинный, кто-то из ребят под 100 матчей играет. Нагрузка приличная, начиная с разминок, нужно быть внимательнее. Не хочется наносить сопернику травму, нужно играть жёстко, но в то же время быть собранным и следить, чтобы не было безобидной травмы.

С Алексеем Жамновым (главный тренер «Спартака». – Прим. «Чемпионата») пока разговора не было, попозже поговорим. Всё быстро произошло: закончился сезон, мне сразу сказали про сборную, я готовился. В плане перехода от меня ничего не зависело», — передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Роман Ротенберг считает, что Россия и Беларусь достойны играть на чемпионате мира
Роман Ротенберг определился с капитаном сборной «Россия 25» на матч с Беларусью 13 мая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023