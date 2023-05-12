Павел Порядин поделился впечатлениями от игры за сборную «Россия 25»

Нападающий сборной «Россия 25» Павел Порядин прокомментировал победу над сборной Беларуси (4:1) и высказался о турне национальной команды.

«Эмоции отличные, хорошие игры и коллектив. Площадки разные, в Красноярске играли на большой, давно на такой не играли, интересно. Теперь резкое перестроение на маленькую. Много нюансов, хороших и положительных моментов.

Сезон хороший, был небольшой отдых. Первые матчи было тяжеловато, за счёт системы вкатились и с каждым матчем становилось всё легче. С каждым годом я ставлю себе планку выше, каждый сезон для меня что-то значит, заношу моменты в личный и командный актив.

Я теперь спартаковец, а в сборной много игроков СКА? Конечно, без подколов и всяких таких штучек никуда. Ребята все отличные, одну волну позитива поймали. Очень приятно находиться в такой команде.

Много травм в этом турне? Есть такой момент, что можно получить травму, но лучше не думать об этом. Если говорить за себя, то когда начинаешь такие моменты брать в голову, то оно за тобой и ходит. Я не говорю про эти два момента, а в целом. Надо посмотреть, как так получилось, бывает случайность. Если глобально разбирать, то сезон длинный, кто-то из ребят под 100 матчей играет. Нагрузка приличная, начиная с разминок, нужно быть внимательнее. Не хочется наносить сопернику травму, нужно играть жёстко, но в то же время быть собранным и следить, чтобы не было безобидной травмы.

С Алексеем Жамновым (главный тренер «Спартака». – Прим. «Чемпионата») пока разговора не было, попозже поговорим. Всё быстро произошло: закончился сезон, мне сразу сказали про сборную, я готовился. В плане перехода от меня ничего не зависело», — передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.