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Завершился пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма. Таким образом, определилась первая пара полуфиналистов Кубка Стэнли.

В первой полуфинальной паре соперником «Флориды» будет «Каролина», которая с общим счётом 4-1 одолела «Нью-Джерси Дэвилз» в четвертьфинале.

Напомним, основное время сегодняшнего матча завершилось вничью, 2:2. На 16-й минуте овертайма Ник Казинс забросил шайбу и принёс победу гостям. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 сейвов.

Во втором полуфинальном матче победитель пары «Вегас» — «Эдмонтон» встретится с победителем пары «Даллас» — «Сиэтл».