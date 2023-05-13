«Флорида» вышла в финал конференции впервые за 27 лет
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Завершился пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма. Таким образом, «Флорида» вышла в финал конференции.
Примечательно, что «Пантерз» вышли в финал конференции впервые за 27 лет. В последний раз команда доходила до такой стадии в сезоне-1995/1996. Тогда, последовательно обыграв «Бостон Брюинз», «Филадельфию Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз», «Флорида» неожиданно для всех дошла до финала, но не смогла выиграть ни одного матча в серии против «Колорадо Эвеланш».
Напомним, в финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Каролиной».
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