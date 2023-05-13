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Барков о выходе в финал конференции: нереальное ощущение и большое дело для нашей команды

Барков о выходе в финал конференции: нереальное ощущение и большое дело для нашей команды
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Капитан «Флориды» Александр Барков поделился эмоциями от выхода в финал Восточной конференции. В пятом матче серии с «Торонто» хоккеисты «Пантерз» одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

«Сейчас это нереальное ощущение. Выход в финал Восточной конференции — это большое, большое дело для нас. Это всё, о чём я сейчас могу думать. Все приложили огромные усилия», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Напомним, в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме

В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной».

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