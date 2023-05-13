Эмоции игроков «Флориды» после победного гола в ОТ и выхода в финал конференции

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. Серия завершилась победой «Пантерз» со счётом 4-1.
Победный гол в дополнительное время забил нападающий «Флориды» Ник Казинс. Сразу после заброшенной шайбы хоккеисты «Пантерз» выскочили на лёд и принялись обниматься. «Флорида» во второй раз в своей истории вышла в финал Восточной конференции. Последний раз такое происходило в сезоне-1995/1996, когда флоридский клуб дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил «Колорадо» в четырёх матчах.
В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной», которая в пяти матчах разобралась с «Нью-Джерси».
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