Рукопожатие игроков «Флориды» и «Торонто» после завершения серии

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. Серия завершилась победой «Пантерз» со счётом 4-1.

После победного гола в овертайме и обнимания игроков «Флориды» обе команды отправились на традиционное рукопожатие после окончания серии.

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«Флорида» во второй раз в своей истории вышла в финал Восточной конференции. Последний раз такое происходило в сезоне-1995/1996, когда флоридский клуб дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил «Колорадо» в четырёх матчах.

В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной», которая в пяти матчах разобралась с «Нью-Джерси».