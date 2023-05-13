Кто выйдет в финал Кубка Стэнли от Востока?

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. Серия завершилась победой «Пантерз» со счётом 4-1.

Вчера в другом полуфинале конференции победу в серии с «Нью-Джерси» в пяти матчах одержала «Каролина». Таким образом, определилась пара финала Восточной конференции НХЛ — «Каролина» встретится с «Флоридой».

«Чемпионат» предлагает угадать победителя серии и пройти опрос: «Кто выйдет в финал Кубка Стэнли от Востока?»

В трёх матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Флоридой» две победы одержали хоккеисты «Харрикейнз».