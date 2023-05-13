Судьи отменили гол «Торонто», хотя шайба полностью пересекла линию ворот «Флориды»

В конце второго периода пятого матча серии «Торонто» с «Флоридой» (2:3 ОТ) арбитры матча отменили гол «Мейпл Лифс», хотя на повторе видно, что шайба полностью пересекла линию ворот.
Защитник «Торонто» Морган Райлли прорвался к воротам «Флориды» и протолкнул шайбу под щитком голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского. Хоккеисты «Мейпл Лифс» начали праздновать шайбу, однако судьи после консультаций и видеопросмотра взятие ворот не засчитали. На видеоповторе чётко видно, как шайба пересекла линию ворот под правым коньком Бобровского.
Фото: кадр трансляции
Как объяснили видео-арбитры, гол не был засчитан, потому что шайба пересекла линию ворот после свистка арбитра. Судья, находящийся на льду, посчитал, что шайба прижата Бобровским и дал свисток, через мгновения после которого шайба пересекла линию ворот.
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