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«Мы нашли свою игру по ходу плей-офф». Главный тренер «Флориды» — о выходе в финал Востока

«Мы нашли свою игру по ходу плей-офф». Главный тренер «Флориды» — о выходе в финал Востока
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис очень рад за хоккеистов «Пантерз», которые вышли в финал Восточной конференции. В пятом матче серии с «Торонто» флоридский клуб одержал победу со счётом 3:2 в овертайме.

«Мы не являемся везунчиками в плей-офф. Мы посредственно играли в течение всего года, а потом разыгрались и нашли свою игру. Мы начали почти с нуля и сами совторили свой успех. Я наблюдаю за радующимися парнями, о которых очень забочусь, и чертовски наслаждаюсь этим. Просто войдя в раздевалку после такой победы, я получаю чистую радость», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Флорида» во второй раз в своей истории вышла в финал Восточной конференции. В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной», которая в пяти матчах разобралась с «Нью-Джерси».

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