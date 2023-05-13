Ткачук об игре «Флориды» в плей-офф: никто в мире не думал, что мы будем в финале Востока

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился эмоциями от победы в серии с «Торонто» (4-1). В пятом матче серии «Пантерз» оказались сильнее со счётом 3:2 в овертайме.

«Никто в мире не думал, что мы окажемся в финале Востока. Но нас не волнует чьё-либо мнение. Честно говоря, я пока даже не хочу говорить о «Каролине». Мы просто хотим насладиться этой победой сегодня вечером и отдохнуть несколько дней, а затем займёмся ими. Это большая задача, но мы заслуживаем того, чтобы насладиться достигнутым сегодня вечером. Это была тяжёлая серия, хотя в ней было всего пять игр», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

«Флорида» второй раз в своей истории вышла в финал Восточной конференции. В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной», которая в пяти матчах разобралась с «Нью-Джерси».