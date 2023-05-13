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Главный тренер «Торонто»: мы проиграли серию с «Флоридой» в первых трёх играх

Главный тренер «Торонто»: мы проиграли серию с «Флоридой» в первых трёх играх
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвёл итоги серии с «Флоридой». В пятом матче серии хоккеисты «Мейпл Лифс» уступили со счётом 2:3 в овертайме и проиграли серию со счётом 1-4.

«Отдаю должное «Флориде». Они одержали победу над лучшей командой регулярного сезона в истории НХЛ и привнесли этот импульс в нашу серию. Мы проиграли серию в первых трёх играх. В четвёртой игре (победа «Торонто» со счётом 2:1. — Прим. «Чемпионата») мы играли очень хорошо. Я думаю, что и сегодня мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть игру. Но в первых трёх матчах серии мы не смогли реализовать свои шансы. Права на ошибку не было из-за наших результатов в первых трёх играх серии», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Напомним, «Торонто» проиграли первые три матча серии, и смогли выиграть лишь четвёртую игру.

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