Третьяк оценил попадание Сорокина в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил попадание российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.
«Рад, что Илья Сорокин номинирован на «Везину». Я слежу за всеми нашими вратарями в НХЛ. Илья достойно играет, а как оценивают вратаря? По его стабильности. Сорокин стабильно играет. Есть вратари, которые сперва пропускают семь шайб, потом ноль, — это нестабильность. Она сказывается на игре команды. Илья, повторюсь, играет стабильно — это всегда выше среднего.
То, что он попал в тройку номинантов, говорит о многом. Давайте говорить откровенно, НХЛ играют лучшие вратари мира: финны, шведы, американцы, канадцы, наши. То, что Сорокин попал в тройку – это уже большой успех. Дальше будем болеть за него. Дай бог ему удачи», — сказал Третьяк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Другими номинантами на приз лучшему вратарю сезона стали швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»). Победитель будет определён по итогам голосования генменеджеров клубов НХЛ 26 июня на церемонии индивидуальных наград в Нэшвилле.
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