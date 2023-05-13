Третьяк: Бобровский накопил спортивную злость и показал, что является мастером в плей-офф

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выступление голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин впервые в своей карьере попал в финал конференции.
«Сергей Бобровский вместе с «Флоридой» вышел в финал конференции. У Сергея был немножко сложный период, когда-то другой вратарь стал играть на ноль и пошёл в плей-офф под первым номером. Я переживал за Сергея, он очень хороший вратарь. Потом у того что-то не получилось, вернули Бобровского и он в свой час показал, что является настоящим мастером игры в плей-офф. Сергей показал себя в самой красе, видимо, у него накопился соревновательный импульс, спортивная злость. Сергей показывает хороший хоккей, но много дифирамб петь не будем, у него ещё всё впереди. Но уже можно сказать, что он себя классно проявил в этих матчах. От вратаря сегодня всё зависит», — сказал Третьяк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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