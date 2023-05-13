Главный тренер «Вегаса»: в равных составах мы играем лучше «Эдмонтона»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди считает, что «Голден Найтс» выглядит лучше в большинстве матчей серии с «Эдмонтоном» при игре в равных составах. В пятом матче серии «Вегас» обыграл «Ойлерз» со счётом 4:3 и вышел вперёд в серии — 3-2. Все три свои шайбы «Эдмонтон» забросил при игре в большинстве.

«Несмотря на то, что мы проиграли битву спецбригад большинства со счётом три гола против двух, на самом деле, в нашем воображении, мы выиграли. Вот как мы на это смотрим. Наша игра в равных составах снова была стабильной и уверенной. Как правило, мы были лучшей командой в большинстве игр серии в этом компоненте», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

За пять матчей серии «Эдмонтон» забил девять голов в большинстве из 17 своих шайб. «Вегас» в большинстве отличился трижды из 17 своих голов в серии.

Шестой матч серии состоится на площадке «Эдмонтона» 15 мая.