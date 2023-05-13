Марнер о составе «Торонто» на следующий сезон: результат отстойный, но я верю в наш костяк

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер надеется, что костяк команды сохранится на следующий сезон. «Мэйпл Лифс» проиграли пятый матч серии с «Флоридой» (2:3 ОТ) и вылетели из плей-офф. При этом «Торонто» впервые за последние 19 лет попал во второй раунд Кубка Стэнли.

«У многих из нас осталось ещё немало лет по нашим контрактам. Какой будет состав на следующий сезон, я не знаю — это не зависит от нас. Но мы очень верим в эту группу игроков, очень верим в этот костяк. Сейчас результат отстойный, но я верю в этих ребят», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.

У всех лидеров команды есть контракты на следующий сезон, за исключением центрального нападающего Райана О'Райлли и российского голкипера Ильи Самсонова.