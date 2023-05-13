Третьяк – о ЦСКА: Фёдоров создал коллектив и взял быка за рога, выиграв два Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил сильные качества главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Напомним, специалист был номинирован на приз лучшему тренеру КХЛ.

«Сергей Фёдоров был очень грамотным игроком и в целом является грамотным человеком, разбирающимся в хоккее. Когда я, он, Борис Михайлов и Игорь Есмантович смотрели хоккей из ложи, то всегда обсуждали матчи. У Сергея Фёдорова очень грамотное обсуждение игры. Это ещё во времена, когда он работал главным менеджером ЦСКА. Он же этот путь тоже прошёл.

Конечно, его назначение на пост главного тренера в определённой степени получилось неожиданным. Сергей взял быка за рога, завоевал как тренер уже два Кубка Гагарина подряд. Хочу сказать, что предшественники ему подготовили команду, им тоже надо отдать должное. Они, президент клуба Игорь Есмантович, все поработали. Фёдоров не пришёл просто на пустое место. ЦСКА же и до него играл в финале. Это значит, что команда готовая.

У ЦСКА очень опытная команда, она уже до Фёдорова выигрывала кубок. С одной стороны, это тяжело, что эмоции сказываются. Дескать, уже выигрывал, можно и проиграть. С другой стороны, это опыт. Посмотрите на игру со СКА в Питере. У соперника 15-20 бросков, у ЦСКА, условно, четыре. Но очень высокая реализация моментов. Это говорит о профессиональном качестве игроков. И, конечно, отметим опыт игроков. Там есть олимпийские чемпионы и люди, уже выигрывавшие кубок. Они знают, как это делать.

Надо отдать должное Фёдорову, что он смог создать коллектив. Вот Билялетдинов, в чём его сила? Помните, «Ак Барс» без него какое место занимал? Билялетдинов объединил лидеров, создал команду. Вот и Фёдоров смог создать. Безобразная игра с «Ак Барсом» была в Москве, просто безобразная, на мой взгляд. Фёдоров нашёл слова, обсудил с помощниками ситуацию. Тренерский штаб смог настроить команду на решающий седьмой матч в Казани», — сказал Третьяк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

За два сезона у руля ЦСКА Фёдоров выиграл с армейской командой два Кубка Гагарина.