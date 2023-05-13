Вайсфельд назвал причины, по которым он не будет следить за чемпионатом мира по хоккею

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, почему не собирается следить за матчами чемпионата мира по хоккею, проходящих в Финляндии и Латвии.
«Следить за чемпионатом мира по хоккею особенно не собираюсь. Интереса к турниру нет по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия сборной России не за кого болеть. Во-вторых, там не будет игроков, которые могли бы привлечь внимание. К тому же, не думаю, что на чемпионате продемонстрируют высокий уровень хоккея. В первую очередь, из-за того, что не выступают россияне. А фаворитом, как и на всех чемпионатах мира, является Канада», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.
Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
- 13 мая 2023
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:01
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:21
-
08:00
-
07:50
-
07:22
-
07:00
-
06:47
-
06:30
-
06:13
-
05:39
- 12 мая 2023
-
23:22
-
23:06