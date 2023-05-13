Вайсфельд назвал причины, по которым он не будет следить за чемпионатом мира по хоккею

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, почему не собирается следить за матчами чемпионата мира по хоккею, проходящих в Финляндии и Латвии.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею особенно не собираюсь. Интереса к турниру нет по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия сборной России не за кого болеть. Во-вторых, там не будет игроков, которые могли бы привлечь внимание. К тому же, не думаю, что на чемпионате продемонстрируют высокий уровень хоккея. В первую очередь, из-за того, что не выступают россияне. А фаворитом, как и на всех чемпионатах мира, является Канада», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.