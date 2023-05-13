«Очень много нюансов и деталей». Экс-форвард «Авангарда» о том, чему его научил Боб Хартли

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал, чему его научил бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. Форвард выступал за омский клуб в сезоне-2021/2022 и сезоне-2022/2023. По ходу прошлого сезона нападающий прешёл в «Барыс».

«Думаю, что в «Амуре» у меня будет гораздо больше шансов проявить себя и расти как игроку. В Омске была большая конкуренция за попадание в состав. Было пять-шесть игроков одного плана. Можно сказать, бились за попадание в состав. Я понимал, что среди всех конкурентов я был менее титулованным и меньше остальных был знаком с тренером, с его требованиями. В первый год мне было тяжело. Но когда вернулся из «Авангарда» в «Барыс», у меня появилось игровое время, и я в полной мере осознал, что именно от меня хотел Боб Хартли. Я старался это реализовать в «Барысе». Очень много полезных деталей и нюансов он рассказал.

В первую очередь – игра «под воротами». Я сделал большой «апгрейд» в этом компоненте благодаря Бобу Хартли. Он много уделял этому внимания, а я старался впитывать, как правильно закрывать вратаря, выбирать позицию. Голы, которые я забил за «Барыс» после возвращения из «Авангарда», в основном, были с «пятака». Также помогал партнёрам забивать, создавая трафик перед воротами. Понимаю, что всё было не зря», — цитирует Шевченко пресс-служба «Амура».

«Амур» заключил однолетний контракт с Шевченко. 27-летний форвард в минувшем сезоне выступал в составе омского «Авангарда» и казахстанского «Барыса». В составе «Авангарда» Шевченко сыграл 17 матчей, набрав два (1+1) очка. За «Барыс» Дмитрий записал на свой счёт 11 (6+5) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.