«Авангард» объявил о переходе нападающего Игоря Мартынова

Нападающий сборной Беларуси Игорь Мартынов подписал годичный контракт с омским «Авангардом». Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Минское «Динамо» не стало повторять контрактное предложение ограниченно свободному агенту от «Авангарда», поэтому хоккеист продолжит карьеру в Омске.
24-летний Мартынов выступал за минскую команду последние четыре сезона. В прошедшей кампании на счету нападающего участие в 57 матчах регулярного чемпионата, 13 (5+8) очков при показателе полезности «-5». В плей-офф Мартынов отметился 2 (1+1) набранными очками в четырёх матчах, имея показатель полезности «0».
Всю свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Игорь Мартынов провёл в составе минского клуба. Всего в КХЛ на его счету 153 матча и 28 (15+13) очков.
- 13 мая 2023
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